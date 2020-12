Novas aplicações BMW e MINI foram desenvolvidas de raiz por equipas portuguesas

Aceder e controlar o veículo a partir do smartphone é a ambição do BMW Group, com o lançamento das aplicações My BMW e MINI App. Desenvolvidas de raiz pelas equipas portuguesas da Critical TechWorks, em conjunto com o BMW Group, seguindo uma abordagem de desenvolvimento global e ágil, as plataformas apresentam-se agora com um novo design, mais intuitivas, mais modernas, com um melhor desempenho e com novos serviços para apoiar a mobilidade elétrica individual. As novas soluções, sucessoras da BMW Connected App e da MINI Connected App, chegam agora a Portugal e a mais 30 mercados europeus e asiáticos em Dezembro.

Ambas as aplicações vão permitir aos condutores acederem ao seu veículo remotamente e executarem tarefas que, até agora, só poderiam ser feitas de forma presencial. Destrancar ou trancar portas, ativar a climatização, encontrar locais de estacionamento, postos de abastecimento ou estações de carregamento nas proximidades, ver o estado do combustível e monitorizar o meio envolvente do veículo através do Remote 3D View, são alguns dos exemplos facilitadores da integração dos veículos no estilo de vida digital dos condutores. A preparação de uma viagem longa também pode começar no dispositivo móvel, através de uma funcionalidade que permite verificar especificações como o nível de óleo e a pressão dos pneus.

Atualizar o software dos veículos com o BMW Operating System 7 com as regulares novas funcionalidades digitais é outra componente que pode ser realizada à distância. Os condutores são informados das atualizações disponíveis e, através da app, podem descarregá-las e instalá-las no seu veículo.

Este desenvolvimento é direcionado também para a mobilidade elétrica, na medida em que o condutor consegue facilmente percepcionar o estado do consumo do seu veículo, e, através da ferramenta de temporizador climático, pode otimizar o processo de carregamento. Para aumentar o conforto, o veículo pode ser pré-condicionado, por exemplo, configurando o aquecimento no inverno ou o arrefecimento no verão.

O contacto com o serviço pós-venda é fulcral para ambas as marcas e, por isso, a partir de agora, já é possível ser realizado através das plataformas e em tempo real. Os condutores conseguem fazer marcações para as oficinas e acompanhar o estado dos seus veículos, diretamente na aplicação, e o contacto com a assistência técnica na estrada é agora facilitado, uma vez que é possível aceder à localização do veículo e ao seu estado para que a assistência seja acionada e direcionada de forma imediata. Além disto, a loja online da MINI também pode ser acedida a partir da aplicação.

"Estamos muito contentes por ver dois produtos desenvolvidos com contribuição significativa da Critical TechWorks serem lançados em Portugal e esperamos que seja mais um passo rumo à mobilidade do futuro, à experiência do condutor do futuro, que passa, inevitavelmente, pela crescente conectividade dos veículos", Jochen Kirschbaum, Chief Operations Officer da Critical TechWorks.

Massimo Senatore, Diretor Geral da BMW Portugal, reforça o orgulho da marca na parceria estabelecida com a Critical TechWorks, em Portugal, que considera "uma sinergia plena desde o início do processo". "Estamos muito satisfeitos com a criação destas duas novas aplicações, que vêm reforçar a nossa constante dedicação na construção da mobilidade do futuro, através da conexão entre a tecnologia e sustentabilidade", conclui.