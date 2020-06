Nova marca: SEAT Mó lança eScooter 125 e eKickScooter 65

A aposta na mobilidade sustentável ganhou esta terça-feira uma marca nova – Seat Mó – e dois novos protagonistas: a eScooter 125 e a eKickScooter 65, na apresentação oficial, em Barcelona, da Casa SEAT.

Primeiro motociclo 100% eléctrico da marca espanhola, a eScooter 125 proposta nas cores Daring Red, Dark Aluminium e Oxygen White está equipada com um motor eléctrico de 9 kW (12 cv) e 240 Nm de binário.

Com uma autonomia de 125 quilómetros, graças a uma bateria de iões de lítio de 5,6 kWh, oferece uma velocidade máxima de 95 km/hora.

É a aceleração dos 0 aos 50 km/hora em 3,9 segundos, no entanto, que mostra a sua agilidade para se desembaraçar no meio do trânsito urbano, através da selecção dos modos de condução City, Sport e Eco.

A recarga da bateria pode ser feita em qualquer estação de carregamento, ou ligada a uma tomada doméstica.

Apontada especificamente às empresas frotistas de ‘sharing’, uma versão específica da eScooter 125 permite ainda a troca rápida e simples da bateria para mantê-la sempre em circulação.

Além disso, possui uma engrenagem de marcha à ré para simplificar as manobras em espaços restritos.

Dispõe ainda de duas entradas USB e pode ser rastreada através de uma aplicação no telemóvel.

Já a eKickScooter 65, que reforça a oferta da marca no campo das trotinetes eléctricas (já circula a eKickScooter 25), tem uma autonomia de 65 quilómetros, proporcionada por uma bateria de 551 Wh.

O propulsor de 350 W permite uma velocidade máxima de 20 km/hora e energia suficiente para subir rampas com 20% de inclinação.

A Seat ainda não definiu a data em que ambos os modelos de duas rodas irão chegar ao mercado, nem os seus preços de venda ao público.