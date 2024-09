Nissan X-Trail ganha versão N-Trek para a pura aventura

O X-Trail da Nissan viu a gama reforçada com o novo acabamento N-Trek, que passa a dar entrada à gama do SUV com apetência pelo "todo o terreno".

Sem variações muito substanciais face ao modelo original, a frente diferencia-se pela grelha V-Motion (e respectiva moldura) em preto contra a anterior em cromado.

Os pára-choques, bem como as protecções laterais inferiores, apresentam o novo acabamento Gunmetal, sendo também em preto os retrovisores exteriores, as barras do tejadilho e as jantes de 19 polegadas.

A somar a estas alterações estão as novas luzes de nevoeiro com tecnologia LED, integrados na secção inferior do pára-choques frontal.

Para a carroçaria são propostas as opções cromáticas Skyline Grey e Champagne Silver metalizadas, a somar aos tons Pearl White, Diamond Black e Ceramic Grey com efeito perolado.

E, para maior personalização, é sempre possível optar pelas pinturas em dois tons ,contrastadas pelo tejadilho em preto.

Dentro do habitáculo pode contar com novos estofos e revestimentos resistentes à água e à humidade, em resposta ao espírito mais aventureiro do público-alvo a que aponta.

O novo Nissan X-Trail N-Trek dá entrada à gama com o bloco turbo 1.5 VCR de 163 cv com tecnologia mild hybrid, na configuração de cinco (a partir de 48.300 euros) ou sete lugares (a partir de 49.600 euros).

Já a variante e-Power, disponível como cinco lugares, é proposto com tracção dianteira por 52.800 euros, com a versão e-4ORCE de tracção integral a arrancar nos 55.050 euros.

O topo de gama está reservado para a variante e-Power para sete ocupantes e com tracção e-4ORCE a partir de 56.350 euros.

