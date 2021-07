O novo "Canto" do Nissan Leaf em andamento é o principal destaque na renovada versão do modelo 100% eléctrico.





Nissan Leaf MY 21 tem novo 'canto' eléctrico e mais tecnologias

A marca japonesa sublinha a melhoria das funcionalidades de segurança para uma condução mais segura, quer para os condutores, quer para os peões.

O Leaf MY21 está equipado com o novo Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), denominado "Canto" pela Nissan, para transmitir sons de condução artificialmente simulados.

O sistema alerta para a presença de um automóvel 100% eléctrico, de acordo com os novos regulamentos europeus nesta área.

Activado automaticamente quando se circula a velocidades até 30km/hora, o "Canto" é claramente audível. A "melodia" foi adaptada para o território europeu no centro técnico da Nissan Europa, usando um vasto espectro de paletes sonoras.

O tom e o timbre do "canto" são regulados de acordo com a aceleração e desaceleração do veículo, ou se está a fazer marcha-atrás.





O Nissan Leaf MY21 recebeu ainda diversas actualizações, comportando agora de série WiFi, Apple CarPlay, Android Auto e alerta de ângulo morto, sendo opção o retrovisor interior inteligente com câmara de visão traseira.

Disponível no mercado nacional com baterias de 40 e 62 kWh nas versões Acenta, N-Connecta e Tekna, a gama arranca nos 23.900 euros (+IVA).

