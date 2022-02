Nissan Leaf actualizado ganha cores mais vibrantes

Já a meio do seu ciclo de vida, o Nissan Leaf de segunda geração foi alvo de ligeiros retoques estéticos para manter-se a par de uma concorrência cada vez mais apertada.

As principais mudanças estão nas novas jantes em liga leve, de 16 ou 17 polegadas, com acabamento em preto brilhante. O logótipo da marca também foi renovado e salientado nas rodas, na grelha frontal e na porta da bagageira.

A gama de cores foi alargada com seis cores básicas para a carroçaria e cinco alternativas em dois tons. Nesta palete bicolor destacam-se as cores Universal Blue e Magnetic Blue, já presentes nos novos Nissan Qashqai e Ariya.

O interior do Nissan Leaf permanece inalterado, mantendo-se a presença de vários controlos analógicos, em contra ciclo com a actual tendência digital.

O ecrã táctil de infoentretenimento, com o sistema NissanConnect, continua a ser de nove polegadas. Compatível com Android Auto e Apple CarPlay, pode ser ainda ligado de forma remota aos dispositivos equipados com o Alexa da Amazon.

O compacto elétrico é proposto com duas baterias, com a de 62 kWh do Leaf e+ a oferecer uma autonomia até 510 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

As encomendas para o Nissan Leaf arrancam a 15 de Março, com um preço de entrada de 25.950 euros, a que se soma o IVA.

