Nissan Juke alarga gama com série N-Design; saiba os preços

O Nissan Juke ganhou a nova linha N-Design, depois da gama ter sido recentemente reforçada com a versão especial N-Sport.

Apresenta-se de série com uma carroçaria bicromática, assinalada pelo tejadilho em preto, com a mesma cor nos retrovisores laterais e nos puxadores das portas, e jantes em liga leve Sakura com 17 polegadas.

A bordo pode contar-se com um novo ecrã de infoentretenimento de 12,3 polegadas, com melhor reconhecimento vocal, e compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

Os bancos são forrados a tecido com um novo padrão, e o volante é revestido num material semelhante à pele com um tacto mais suave, como já acontece na versão N-Sport.

Outras actualizações partilhadas com a restante gama incluem um porta-luvas alargado até aos 7,8 litros de capacidade, e um apoio redesenhado com melhor suporte para o braço.

Sensor de chuva com limpa pára-brisas automático, ar condicionado automático e bancos dianteiros aquecidos são outros detalhes a contar nesta série N-Design.

A actualização do crossover compreende ainda equipamentos e sistemas de assistência ao condutor de série como o alerta de saída da faixa de rodagem e câmara traseira com melhor resolução.

As opções motrizes compreendem o Juke Hybrid (143 cv), a que se somam as opções 1.0 DIG-T (114 cv) com transmissão manual de seis relações ou automática DCT de dupla embraiagem com sete.

A série especial N-Design pode já ser encomendada, com preços a partir de 26.200 euros para o 1.0 DIG-T com caixa manual ou 27.850 euros com caixa DCT, com o Hybrid a custar 32.200 euros.

