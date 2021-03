Enquanto se aguarda a sua chegada ao mercado nacional, o novo Nissan Ariya ganha um leque alargado de tons cromáticos personalizados.





Nissan Ariya ganha novas cores inspiradas na inovação eléctrica

São dez as cores que são propostas para o exterior do "eléctrico" japonês, tomando como linha inspiradora o espírito de inovação e emoção do crossover coupé.

As várias tonalidades incorporam também a vertente tecnológica e electrificada do Ariya, fundada no desejo de unir os mundos da mobilidade eléctrica e do design.

Compostas por quatro opções monocromáticas e seis opções de dois tons, são pintadas através de uma tecnologia de aplicação de tintas ambientalmente sustentável.

A divisão de cores da Nissan Design Euriope procurou representar a essência de força e tecnologia do Ariya com as cores Akatsuki Copper e Aurora Green.

Inspirada pela expressão japonesa akatsuki que significa "amanhecer", a cor Akatsuki Copper imita o brilho de um nascer do sol, que também reflecte o despontar da nova identidade de marca da Nissan.

A cor Aurora Green inspira-se na aurora borealis, habitualmente presente no Árctico, apresentando uma combinação sofisticada de tons diferentes tons, parecendo verde ou púrpura, de acordo com o ângulo de onde é observada.

Os tons Pearl Black e Pearl White também foram renovados com novos pigmentos, para dar mais brilho e maior profundidade visual.

A Nissan introduziu ainda uma base de água para aplicar as cores a temperaturas mais baixas, e para que as diferentes áreas do automóvel possam ser pintadas em simultâneo.

Além de simplificar o processo de aplicação da tinta, permite reduzir em 25% a produção de dióxido de carbono.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?