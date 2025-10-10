Nissan Ariya ''cola-se'' ao Leaf com visual mais evoluído

Quase quatro anos após o lançamento, o Nissan Ariya recebe uma bem vinda actualização que o aproxima, com muito pouca "discrição", à terceira geração do Leaf… pelo menos na estética!

Será uma das propostas que a insígnia irá revelar a 29 de Outubro, um dia antes do Japan Mobility Show abrir as portas ao público, mas, a antecipar a estreia, avança já com as duas primeiras imagens do SUV eléctrico.

As mudanças no visual são tão profundas que quase dão a ideia de tratar-se dum modelo completamente novo, muito à conta do redesenho da área frontal para integrá-lo na nova identidade visual da marca.

A pontuar a grelha V-Motion estão ópticas mais refinadas, unidas por uma faixa a negro, e por uma assinatura luminosa mais tecnológica, enquanto as entradas laterais desapareceram.

Desconhece-se como será o arranjo da área posterior mas, à partida, deverá ganhar grupos ópticos mais evoluídos e um novo pára-choques, com o conjunto a ser realçado por novas jantes aerodinâmicas.

Só mesmo o Nissan Micra escapa a esta uniformização já que, ao evoluir a partir do Renault 5 E-Tech Electric, fica muito limitada a possibilidade de personalizá-lo à frente sem distorcer a sua identidade.

Apesar das novidades visíveis por fora, e de algumas previsíveis mudanças a bordo, nada se sabe sobre as motorizações, baterias e autonomias, com a excepção de que deverá incluir o carregamento bidireccional com a função V2L.

