Ninebot C30: esta scooter eléctrica custa 450 euros e tem autonomia de 35 km

A Ninebot, fabricante chinesa que pertence à gigante Xiaomi, acaba de lançar uma nova scooter eléctrica com 35 quilómetros de autonomia, denominada Ninebot C30.

Com um preço base a rondar os 450 euros no mercado interno, esta é a proposta mais barata do catálogo da marca chinesa e uma das mais leves, com apenas 55 quilos.

Apesar da forma ser a de uma moto, a potência não está muito longe da que encontramos na maioria das bicicletas eléctricas do mercado. Destaque para os pedais destas proposta, que ajudam a que não seja necessária carta para a conduzir.

A alimentar esta moto está um motor que produz 400 W e 40 Nm de binário. Está longe de ser potente, mas chega para levar esta Ninebot C30 aos 25 km/h.

Quanto à bateria, tem uma autonomia de até 35 quilómetros, o suficiente para as exigências diárias de quem vive e trabalha na cidade.