Não faltam acessórios para gozar as férias com o Opel Frontera

Não há solução de lazer que não esteja prevista para gozar em pleno o novo Opel Frontera nas férias ou apenas para uma curta "escapadinha", como é exemplo este fim de semana prolongado com uma "ponte" pelo meio.

Caso os 460 litros que a bagageira tem sejam insuficientes para levar tudo o que a família precisa, há sempre a opção de ir à "loja" da marca do relâmpago para adquirir malas de tejadilho em diferentes tamanhos com capacidades de 300 a 500 litros.

Há ainda os imprescindíveis suportes para transportar bicicletas, caso se queira explorar trilhos onde o SUV não pode passar: o suporte de tejadilho transportar uma até aos 20 quilos enquanto atrás podem ser montados suportes para duas ou três no engate do reboque.

Caso seja um adepto do campismo, pode contar com a tenda Thule Foothill (com escada incluída) para montar no tejadilho e acomodar duas pessoas com apreciável conforto.

Caso haja crianças na família, são propostas várias cadeiras de transporte para suportarem pesos de nove a 36 quilos, e desenvolvidas de acordo com as normas europeias de segurança mais recentes.

Há ainda outros elementos na Opel Lifestyle Shop para "completar" a colecção como uma mala Frontera, bem como a ferramenta multifuncional Frontera Key Tool com acessórios como chaves de fendas ou um simples "saca caricas".

O Opel Frontera já tem as reservas abertas a partir de 21.490 euros na entrada de gama com o Hybrid 110, enquanto a variante Electric arranca nos 26.490 euros.

