Nada muda por fora: Renault Scénic eléctrico ganha mais tecnologia e conforto

A Renault não esperou pelo meio do ciclo de vida Scénic E-Tech Electric, usual para a renovação estética, para actualizá-lo com tecnologias de últimas geração.

Primeiro ponto a reter é a inclusão do modo essencial One Pedal, como já acontece no Mégane E-Tech Electric, elevando para cinco os níveis de regeneração de energia a partir das patilhas no volante.

E, para quem já guia este modelo com as mesmas patilhas, a actualização é gratuita por via remota ou em qualquer oficina da rede Renault.

O carregador de bordo de corrente alternada, com 11 kW de série ou 22 kW em opção, passa a ser bidireccional para alimentar dispositivos externos (V2L) ou a própria rede eléctrica (V2G).

Além disso, o crossover passa a incluir o serviço de manutenção conectado para simplificar a assistência, além de dispor de alertas personalizados e previsão do desgaste das peças.

Soluções de série

No que ao conforto a bordo diz respeito, os bancos dianteiros no acabamento Esprit Alpine passam a incluir regulação eléctrica de série, além da função de massagem no do condutor.

No acabamento Iconic, os bancos à frente e atrás foram redesenhados para melhorar o apoio lateral, acrescentando a regulação eléctrica no do "pendura".

Novidade em ambas as versões é a inclusão duma câmara no pilar A do lado esquerdo, que reconhece o condutor e ajusta as definições personalizadas, como as estações de rádio ou a posição do banco.

A mesma câmara, quando ligada à aplicação Take a Break! disponível no catálogo OpenR Link para descarregamento, aconselha paragens quando detecta sinais que sugerem que o condutor está cansado.

É ainda proposta pela marca do losango uma selecção de acessórios que reforçam o conforto, como a consola central adaptável ou o apoio de braço amovível que se transforma numa mochila.

Mantidas são as duas soluções motrizes que compõe a gama do Scénic E-Tech Electric, com a primeira, de 125 kW (170 cv) e 280 Nm, associada à bateria de 60 kWh para 430 quilómetros de autonomia.

A segunda, de 160 kW (218 cv) e 300 Nm, está combinada com um acumulador de 87 kWh para distâncias superiores a 620 quilómetros entre recarregamentos.

