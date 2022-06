My Amy Buggy: edição 'off-road' limitada a 50 exemplares

Se o protótipo My Ami Buggy Concept mexeu com os seus sentidos, saiba que a Citroën vai lançar uma edição limitadíssima deste quadriciclo eléctrico virado para o off-road.

Baptizado como Ultra Special Limited Edition, apenas 50 exemplares estarão à venda, a 21 de Junho, no portal criado para o efeito pela marca francesa.

Cada condutor terá a sua própria versão exclusiva e, no interior do veículo, estará uma placa numerada de 1 a 50 a assinalar individualmente cada exemplar.

Recordar Méhari e 2CV

Há diversos pormenores que distinguem esta variante do Citroën Ami, a começar pela ausência de portas e pela capota removível em cinzento, numa referência feliz ao Mehari e ao 2CV.

Este tecido impermeável e com tratamento UV para proteger o condutor e o passageiro do sol ou do mau tempo, pode ser enrolado e guardado atrás dos bancos.

"Pintado" em khaki, das versões Pop e Vibe recebe os reforços dos pára-choques, a placa frontal e os suportes de luz, assim como os guarda-lamas e as embaladeiras nas laterais, bem como a pequena asa traseira.

A aparência mais musculada é reforçada pelos acessórios de protecção em preto, em perfeito contraste com o novo esquema gráfico em verde.



Decorações em amarelo brilhante realçam a carroçaria, dando ao My Ami Buggy um aspecto luminoso e alegre.

O My Ami Buggy conta ainda com jantes perfuradas de 14 polegadas, com acabamento dourado e tampas decorativas pretas específicas para esta versão.

Interior mais alegre

À semelhança dos elementos exteriores, o amarelo está presente em vários elementos no habitáculo, como os três compartimentos de armazenamento do tabliê, o gancho para pendurar sacos e as fitas de abertura.

Os bancos são revestidos por um tecido técnico em preto com pespontos a amarelos, com esta cor a realçar também os tapetes.



"O público reagiu com entusiasmo quando apresentámos o My Ami Buggy Concept", sublinha Laurence Hansen, directora de estratégia e produto da Citroën.

"Estamos satisfeitos por podermos dar vida ao espírito deste protótipo e ilustrar o potencial de personalização do Ami".

Desconhece-se quanto custa esta edição especial do quadriciclo eléctrico no nosso país mas, no micro-portal da marca, é avançado um preço a partir de 9.790 euros.

