Murmúrios ensurdecedores: Ferrari irá lançar dois SUVs eléctricos

A novidade é avançada pelos britânicos da Car Magazine: nos bastidores murmura-se que a Ferrari poderá lançar mais dois SUVs até 2026, após o Purosangue, sendo ambos com motorizações eléctricas.

Em relação ao Purosangue, o primeiro crossover da marca de Maranello, que é já uma certeza, deverá contar com um V12 de 810 cv, em tudo semelhante ao que equipa os especiais Monza SP1 e SP2.

Um motor V8 híbrido deverá ser alargado mais tarde a este SUV coupé, previsto para 2022 e com capacidade para quatro ocupantes.

Ainda com o nome de código F175, o novo Ferrari será concebido como grande estradista, pondo de parte as suas valências para o "fora de estrada", e deverá custar mais de 300 mil euros.

Ao Purosangue deverão seguir-se dois crossovers eléctricos, "escondidos" sob as siglas F244 e F245, estando o primeiro previsto para 2024, e o segundo para dois anos mais tarde.

Ainda de acordo com a publicação britânica, ambos os modelos poderão contar com quatro motores eléctricos, alimentados por uma bateria de 80 kWh, pelo menos, e com uma potência combinada de 618 cv.

Embora a Ferrari conte ter por essa altura o primeiro super carro com emissões zero, Louis Camilleri, que deixou a 10 de Dezembro a presidência do construtor italiano, sublinhou há algumas semanas que a marca nunca abandonaria os motores térmicos.

