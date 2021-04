MotoGP: Miguel Oliveira começa Mundial em 13.º lugar no Qatar

Não começou bem o Mundial de MotoGP para Miguel Oliveira na sua KTM. O piloto português classificou-se em 13.º lugar no Grande Prémio do Qatar, prova inaugural do campeonato.

A prova foi ganha pelo espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, contrariando o favoritismo das Ducati, que os analistas apontavam como destinadas a ganhar no circuito de Losail.

O francês Johann Zarco e o italiano Francesco Bagnaia tiveram de contentar-se com o segundo e terceiro lugares do pódio.

O espanhol Joan Mir, actual campeão mundial, ficou na quarta posição ao volante da Suzuki, de ser ultrapassado em cima da linha de meta pelos dois pilotos da Ducati.

Colocado em 15.º lugar na grelha de partida, Miguel Oliveira conseguiu ganhar algumas posições na fase inicial da prova e chegou mesmo a estar dentro do clube dos dez primeiros.

A segunda metade da corrida ficou marcada pela perda de ritmo do piloto de Almada, que acabou por terminar na 13. ª posição.

Mesmo assim, com os três pontos arrecadados, confirmou-se como o mais forte das KTM no GP Qatar.

O Mundial de MotoGP prossegue a 4 de Abril com o Grande Prémio de Doha, a realizar-se no mesmo circuito de Losail.

A 18 de Abril acontece o Grande Prémio de Portugal em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve.

