A morte de George Floyd às mãos da polícia de Minneapolis, a 25 de Maio, deixou várias cidades dos Estados Unidos a ferro e fogo com manifestações de protesto, acompanhadas de violentos tumultos.

Imagine-se agora a passar em Beverly Hills, a tentar fintar saqueadores de lojas, e depara-se com um Porsche 911 GT3 RS destruído e atravessado numa das avenidas do luxuoso subúrbio de Los Angeles.

Motins nos EUA: nem um Porsche 911 GT3 RS se safou!

A situação aconteceu no último fim-de-semana, com o ‘instagrammer’ Gordon Cheng a filmar o super carro completamente amassado.

Não se sabe as circunstâncias que levou o condutor a abandoná-lo no meio da estrada mas terá sido o medo que o levou a sair do local o mais depressa possível.

Mesmo assim, conseguiu levar as chaves da ignição, mas deixou foi a porta aberta, e, ironicamente, ainda deixou os "piscas" de emergência ligados.

O tejadilho está todo metido para dentro – sim, alguém andou a dançar em cima do bólide –, a janela da porta do "pendura" foi estilhaçada, e a chapa foi toda grafitada.

Como explica o portal "Carscoops", também não é certo de que se trate de um verdadeiro Porsche 911 GT3 RS, já que a sua produção foi muito limitada.

Poderá ser antes um carro transformado, já que estão ausentes elementos essenciais da carroçaria.

Os gráficos em tons laranja e o divisor frontal não são visíveis, embora mantenha a asa traseira, as jantes pretas lustradas e as pinças de travão amarelas originais.