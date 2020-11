Morreu Maradona. Recorde a história de quando El Pibe pediu um Ferrari e recusou-o mal o viu

Diego Armando Maradona morreu esta quarta-feira aos 60 anos, depois de ter sofrido um ataque cardíaco fatal. Para a história fica um dos melhores futebolistas de sempre, visto por muito como o eterno ‘D10S’.Extravagante dentro e fora dos relvados, Maradona não é comparável a nada nem a ninguém e soma dezenas de histórias que o provam. Uma delas tem como protagonista um Ferrari Testarossa preto e obriga-nos a recuar até 1986, altura em que Maradona era a estrela da cidade de Nápoles.Por esta época, o Ferrari Testarossa era o desportivo de eleição de figuras como Sylvester Stallone ou Michael Jackson. El Pibe, que tinha acabado de vencer o Campeonato do Mundo com a Argentina nesse ano, também quis entrar para este grupo restrito e pediu-o a Guillermo Coppola, o seu agente, mas com uma exigência: o Ferrari tinha de ser preto.O problema é que a Ferrari apenas vendia o modelo no tradicional vermelho da marca e isso inviabilizava o desejo de Maradona. Apesar de tudo, Corrado Ferlaino, presidente do Nápoles na época, fez um esforço e tratou de tudo com Coppola, como o próprio contou anos mais tarde: "O carro custava 430 mil dólares. Dei-lhe o dobro desse dinheiro e mais 130 mil para a pintura".O Ferrari Testarossa preto lá acabou por aparecer, mas porque estamos a falar de Maradona, a história não acaba aqui. Quando viu o supercarro pela primeira vez, o craque argentino não parava de olhar para todo o lado, até que Coppola lhe perguntou: "O que se passa?". E ele respondeu: "E o rádio?". "Rádio? É um carro de pista, não tem rádio, não tem ar condicionado…".Ao saber que o seu Ferrari não tinha estas "mordomias", Maradona não foi de modas e disse: "Bem, então podem metê-lo no c*".Reza a história que mais tarde, ainda que muito contrariado, El Pibe lá aceitou o Ferrari preto que tanto queria.