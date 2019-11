Morreu Domingos Piedade, um dos maiores nomes da F1 em Portugal

vice-presidente da Mercedes AMG e que também passou pelo conselho de administração do Circuito do Estoril, escreve a Flash.

A par do também falecido Alfredo César Torres , foi uma das maiores figuras portuguesas ligadas ao desporto motorizado, sendo amigo próximo de Ayrton Senna e responsável pela "descoberta" do jovem piloto de karts Michael Schumacher e pela gestão de carreira do alemão até à sua entrada na Fórmula 1.Na Fórmula 1, onde teve papel importante na entrada de Pedro Lamy como piloto, foi ainda responsável por algumas inovações, como a criação do 'medical car', hoje obrigatório em todas as partidas de desportos motorizados.Domingos Piedade, que recebeu um diagnóstico de um cancro do pulmão em Fevereiro de 2017, era casado com a antiga apresentadora da RTP, Ana Paula Reis. O casal tinha dois filhos, João e Manuel.