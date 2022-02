Chama-se Monte Carlo e é a variante que completa a gama da quarta geração do Skoda Fabia. Apesar do seu visual mais desportivo, o compacto não sofre quaisquer alterações mecânicas no motor e na suspensão.





Monte Carlo em tom desportivo completa gama do Skoda Fabia

O Fabia Monte Carlo é proposto com os mesmos quatro motores que equipam a restante gama. As mais apetecíveis são, sem dúvida, o bloco 1.0 TSI de 110 cv e 200 Nm, e o motor 1.5 TSI de 150 cv e 250 Nm.

O primeiro dispõe de caixa manual de seis relações ou automática DSG de sete velocidades, sendo esta de série para a versão mais potente.

A distingui-lo está o acabamento em preto na grelha do radiador, assim como na área inferior do pára-choques dianteiro, saias e retrovisores laterais, difusor traseiro, pilares e tejadilho.

Os faróis LED e as luzes de nevoeiro são de série, bem como as jantes em liga leve Proxima de 16 polegadas em preto brilhante com acabamentos em plástico aerodinâmico removíveis.

Neste capítulo, são propostas, opcionalmente, rodas Procyon de 17 polegadas ou Libra de 18 polegadas.

É dentro do habitáculo que se encontram os elementos mais diferenciadores desta versão desportiva. A atmosfera escura destaca os pormenores a vermelho no tabliê, nas portas, na consola central e nos estofos dos assentos.

Os bancos dianteiros têm uma configuração diferente, com os encostos de cabeça neles integrados. Os apoios laterais são também mais salientes para melhor sujeitarem os corpos do condutor e do "pendura".

Fazem parte do equipamento de série o painel de instrumentos de 10,25 polegadas e o ecrã táctil multimédia de oito polegadas, conectável com Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

O Skoda Fabia Monte Carlo deverá chegar ao mercado europeu nos próximos, desconhecendo-se a data de chegada ao nosso país e por que preços.

