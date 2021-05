Monovolume humilha super carros nas 'drag races'

Será um monovolume capaz de bater numa drag race super carros como o Chevrolet Corvette C8 ou o Dodge Viper, e mesmo um Nissan GT-R?

À primeira vista, ninguém dará nada pelo Honda Odyssey de 1995 preparado pelo jovem que assina como Boostedboikyle no TikTok.

O que poucos saberão é que o rapaz é também um mecânico cheio de engenho e, sem pensar duas vezes, substituiu o motor original pelo bloco H22 de um Honda Prelude.

Feitas as devidas afinações, o Rawdyssey passou a desenvolver qualquer coisa como 1.000 cv de potência. Mesmo assim, as dúvidas dos internautas sobre as capacidades do monovolume eram muitas.

Boostedboikyle logo se encarregou de comprovar na pista, humilhando ao extremo os super carros que aceitaram disputar corridas com ele.

