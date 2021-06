Model S Plaid+ da Tesla cancelado por Plaid 'normal' ser tão bom

Afinal o Tesla Model S Plaid+ não irá ver a luz do dia, a fazer fé nas palavras de Elon Musk, antes mesmo de ser feita qualquer entrega.

E tudo porque o S Plaid convencional "é tão bom" que não há qualquer razão para lançar uma variante ainda mais potente.

"O Plaid+ está cancelado. Não há necessidade, já que o Plaid é tão bom", escreveu o dono da marca no Twitter.





"Zero às 60 milhas/hora (96 km/hora) em menos de dois segundos", acrescentou o multimilionário. "É o carro de produção mais rápido já feito de qualquer tipo. Tem de ser sentido para que se acredite!".

Recorde-se que a Tesla tinha já declarado que, quer o Model S Plaid, quer o Plaid+, teriam dois motores eléctricos capazes de desenvolver uma potência superior a 1.100 cv.

E se a versão mais "fraca" demoraria apenas 1,99 segundos a chegar às 60 milhas/hora, a variante mais potente seria ainda mais rápido.

O único senão é que o Plaid+ foi anunciado com uma autonomia de quase 840 quilómetros, enquanto o Plaid convencional não chegaria aos 630 quilómetros.

"O que estamos a ver é que, uma vez alcançada uma autonomia acima de 400 milhas (644 quilómetros), é desnecessário ultrapassá-la", explicou Musk ao portal americano Electrek.

"Essencialmente, há zero viagens acima das 400 milhas em que o condutor não precise de parar para ir à casa de banho, comer ou beber um café".

Fica por saber o que acontecer aos clientes que já tinham pré-encomendado o Model S Plaid+. Recorde-se que o modelo estava previsto para chegar ao mercado americano no final deste ano mas depois foi adiado para meados de 2022.

Aliás, a própria marca já tinha travado as pré-reservas em Maio daquele que seria o concorrente directo do novo Lucid Air, anunciado com uma autonomia de 832 quilómetros.

