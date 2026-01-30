Mini Countryman actualiza-se para passar os 500 km eléctricos

Maior eficiência e versatilidade marcam a extensa actualização técnica de que o Mini Countryman 100% eléctrico foi alvo, ao oferecer pela primeira vez mais de 500 quilómetros combinados entre recarregamentos

Exactamente como nos "primos" iX1 e iX2 da BMW, a integração de semi-condutores em carboneto de silício no inversor permitiu baixar o consumo com o consequente alargamento da autonomia.

A reforçar esta evolução está o ligeiro aumento de 64,6 para 65,2 kWh da capacidade útil da bateria: significa que o Countryman E passa de 462 para 501 quilómetros enquanto o SE All4 sobe de 433 para 467 quilómetros.

Sem qualquer menção à potência de carregamento, tudo indica que manter-se-ão os 130 kW DC para uma "espera" de 30 minutos para recarregar o acumulador de dez a 80% da sua capacidade, admitindo até 22 kW em AC.

Mantidas são também a potência e o binário de cada um dos exemplos, com o Countryman E a debitar 150 kW (204 cv) e 250 Nm, sendo de 230 kW e 494 Nm para o tracção integral Countryman SE All4.

Embora a produção só arranque em Março, ambas as variantes agora actualizadas já podem ser reservadas no nosso país, com o primeiro exemplo a começar nos 43.090 euros, e o segundo nos 48.590 euros.

