Mini Cooper S chega em 2024: veja o que mudou no desportivo eléctrico

Contra as fotografias pirateadas do novo Cooper S eléctrico que povoam as redes sociais, a Mini decidiu avançar com imagens sem qualquer camuflagem do desportivo que chegará em 2024 ao mercado.

A primeira ideia que ressalta é a modernidade e a tecnologia que distancia esta quarta geração do modelo anterior.

A dianteira mantém a filosofia estilística que sempre marcou o Mini, mesmo se a grelha octogonal "roubada" ao protótipo Vision Urbanaut e o capô com vincos lhe dêem uma estética mais angular.

É nas laterais e atrás que se percebem as principais diferenças, com os guarda-lamas sem plásticos a decorá-los a serem mais largos, e os farolins a serem agora triangulares ligados por uma barra preta.

Não quer dizer, com esta nova proposta construído sobre a plataforma Spotlight EV para eléctricos, que a Mini irá desistir da versão a gasolina.

Pelo contrário, será feita uma reactualização estética que o irá aproximar visualmente do "irmão" alimentado a electrões.

As informações técnicas sobre o Cooper são escassas mas, a versão que dá entrada à gama deverá equipar uma bateria de 40 kWh para uma autonomia em redor dos 320 quilómetros.

Já o Cooper S poderá equipar baterias de 54 e 64 kWh, com a primeira a deixar percorrer mais de 400 quilómetros com uma única carga.

Os números sobre a potência e as acelerações dos motores eléctricos para ambos os modelos também são segredo mas deverão situar-se entre os 140 kW (190 cv) e os 200 kW (272 cv).

As versões a gasolina deverão manter os motores de 1.5 litros com 136 cv para o Mini Cooper, e de 2.0 litros com 178 cv para o Cooper S.

