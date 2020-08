Mercedes S600 de Michael Jordan vendido por 171 mil euros

A proposta era bem aliciante: ter a oportunidade de comprar em leilão o Mercedes S600 que Michael Jordan comprou em 1996, com a particularidade de o modelo ter sido preparado pela Lorinser, .

Com um preço-base de licitação em redor dos 19,5 euros, tudo apontava para que o coupé de luxo, equipado com um bloco V12 de 6.0 litros e com quase 400 cv de potência, iria ser uma pechincha.

Não foi! O desportivo da lenda do basquetebol da NBA foi vendido no último fim de semana pela módica quantia de 170. 823 euros no eBay.

Nos nove dias em que esteve em licitação no portal de leilões, o Mercedes S600 Lorinser recebeu 177 propostas de 58 candidatos, com a curiosidade de o novo dono apenas ter precisado de licitar por duas vezes para ficar com ele.

Os quase 171 mil euros por que foi vendido o desportivo que já foi de Michael Jordan ficaram bem longe dos valores que outros modelos já atingiram.

Mesmo assim, não deixa de ser impressionante que o coupé da antiga estrela dos Chicago Bulls tenha chegado àquela fasquia, quando já conta com 24 anos de idade e mais de 252 mil quilómetros.

Modelos semelhantes à venda no Estados Unidos rondam os 3.400 e 4.200 euros, embora não tenham os elementos característicos da preparadora Lorinser.





