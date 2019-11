Mercedes já mostrou o GLA que só chega em Dezembro

A Mercedes só vai apresentar o novo GLA a 11 de Dezembro, mas já resolveu mostrar um teaser sob a forma de imagens oficiais dos protótipos em testes.

Este é um dos modelos mais aguardados deste ano para a marca de Estugarda, que optou por revelá-lo exclusivamente online, através da plataforma "Mercedes me media".

Teremos que aguardar pela apresentação para o ficar a conhecer, mas por enquanto sabe-se que o GLS, como seria de esperar, vai assentar na plataforma MFA II, a mesma que já conhecemos dos Classe A, Classe B, CLA e GLB, e vai recorrer à mais recente versão do sistema de info-entretenimento MBUX.

A Mercedes afirma que este novo GLA será 10 cm mais alto que o seu antecessor e qie será 1,5 cm mais curto, com o comprimento a ficar-se pelos 4,40 metros. Ainda assim, e recorrendo às fotos oficiais dos protótipos em teste, é difícil notar mudanças visuais, ou não tivesses estes modelos "vestidos" com uma forte camuflagem.

Debaixo do capô estarão os mesmos blocos que já conhecemos da família Classe A, onde se incluem os usados na versão A35 e, quem sabe, no A45 AMG, dando origem a um GLA com mais de 400 cv de potência. Resta-nos agora aguardar pela estreia…