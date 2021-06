Está baptizado como EQT e é o protótipo do próximo Classe T da Mercedes que chegará ao mercado no próximo ano.





Mercedes EQT: monovolume 'eléctrico' para toda a família

Há, no entanto, uma particularidade: o novo topo de gama terá uma versão 100% eléctrica, a ser lançada em 2023, para além das motorizações térmicas convencionais.

Embora apresentado como um "pequeno" monovolume, a variante de sete lugares agora revelada pela marca germânica é a maior das duas que estão previstas.

O comprimento chega aos 4.945 mm por 1.863 mm de largura e 1.826 mm de altura, com a versão mais curta a chegar aos 4.600 mm.

O futuro Classe T, que será construído sobre a mesma plataforma do Renault Kangoo, terá a variante profissional Citan, para o transporte de mercadorias ou de passageiros.

Os modelos finais de produção deverão ser apresentados em Agosto para o Mercedes Citan, e na Primavera do próximo ano para o Classe T.

Mais jovem e lúdico

Inegável para o Mercedes EQT é a definição de um público-alvo mais jovem, reflectida nas suas formas onduladas e pelos "ombros" fortemente marcados.





A frente, embora impressionante, promete dividir opiniões em termos de estética, com a grelha, na variante eléctrica, pontilhada por múltiplas estrelas iluminadas.

Os faróis e farolins LED também antecipam uma nova assinatura luminosa, destacada pelas longas faixas que os ligam.

A "suportar" a carroçaria estão jantes de 21 polegadas enquanto entre os dois eixos estão duas portas de correr traseiras de grandes dimensões com puxadores retrácteis, facilitando o acesso às segunda e terceira fila de assentos.

Os dois últimos bancos podem ser retirados para ganhar espaço na bagageira, com os da segunda fila também a poderem ser rebatidos.

As calhas prateadas sobre o tejadilho e o tecto panorâmico, num curioso formato em garrafa, dão ao EQT uma filosofia lúdica, que as fotografias do protótipo também confirmam.

Interior pouco vanguardista

A consola onde se apoiam o painel de instrumentos e o ecrã táctil multimédia de sete polegadas, associado ao sistema MBUX, não é particularmente futurista.





Ao contrário dos modelos mais recentes da Mercedes, saltam à vista os enormes botões físicos do sistema de climatização.

O visual não deverá sofrer grandes alterações, já que é a própria marca a sublinhar que o protótipo está muito próximo do modelo final que irá para a linha de montagem.

A Mercedes preferiu não abrir o jogo sobre as motorizações que irão equipar o novo monovolume.



Quase certo é que a bateria será menor do que a de 100 kWh que equipa o EQV, apontando-se antes a capacidades entre os 65 e os 75 kWh e autonomia eléctricas até 400 quilómetros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?