Mercedes em força no salão de Genebra

Três apresentações mundiais AMG, novos modelos da família de híbridos compactos, o remodelado Classe E, e o Classe V Marco Polo com Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC), sem esquecer o concept car Vision AVTR, são as propostas que a insígnia germânica irá destacar a 2 de Março, na véspera da abertura de portas do salão automóvel de Genebra.

O reestilizado Classe E, com um design mais dinâmico das linhas exteriores e interiores, serve de tiro de partida para o lançamento de diversas versões híbridas do modelo.

A apoiá-lo está a mais recente geração dos sistemas de assistência Active Distance DISTRONIC, Active Stop-and-Go e Active Steering, e do sistema multimédia MBUX. Em plano de evidência estará igualmente a variante AMG do Classe E, assim como os novos SUVs da marca alemã.

Para quem gosta de sair fora de portas, deverá merecer atenção especial a autocaravana Marco Polo, equipada pela primeira vez com o sistema de infoentretenimento MBUX, e com o novo módulo de ligação MBAC.

O sistema transforma o veículo numa casa inteligente sobre rodas, ao permitir a operação central de um conjunto de funções, como a iluminação ou o aquecimento, através do ecrã táctil no posto de condução ou através da aplicação de telemóvel.

O já conhecido protótipo Vision AVTR, que teve a sua estreia mundial no Consumer Electronics Show de Las Vegas, volta a estar em plano de evidência no salão automóvel de Genebra.

Inspirado no filme Avatar, de James Cameron, o concept car integra as visões da mobilidade futura por parte da Mercedes, sendo marcado por uma interacção totalmente nova entre homem, máquina e natureza.

