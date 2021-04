Mercedes CLS renovado ganha novo motor 'diesel' de 265 cv

O Mercedes CLS renovou-se e ganhou uma estética mais desportiva, mesmo sendo mínimas as alterações introduzidas.

Novidade absoluta na gama é o novo motor diesel OM 654 M que irá equipar a variante CLS 300 d 4MATIC, e que também é o propulsor a gasóleo de quatro cilindros mild-hybrid de 48V mais potente do momento.

Embora reconhecível ao primeiro olhar, o renovado coupé de quatro portas ganhou uma nova grelha e um pára-choques dianteiro que lhe dão um espírito mais dinâmico.

A reestilização exterior passou ainda pelas jantes em liga leve de 19 polegadas, a ganharem agora novos desenhos.

As mudanças no habitáculo também foram ligeiras, destacando-se o novo volante multifunções, com um sensor que detecta as mãos do condutor.

Em termos de ambiente interior, apreciam-se os novos acabamentos e as várias combinações dos revestimentos.

A actualização concentrou-se ainda nos novos sistemas de apoio à condução para um maior nível de segurança ativa.

É o novo motor a gasóleo OM 654 M, que irá equipar o 300 d 4MATIC, a principal novidade da renovação da gama CLS.

Com 1.993 cm3 de cilindrada, e dois turbocompressores de geometria variável, tem um gerador de partida de segunda geração integrado, e um sistema eléctrico de 48 volts.





A potência atinge os 265 cv e 550 Nm, a que se somam mais 20 cv e 200 Nm de reforço elétrico. A electrificação também permite o uso de um compressor eléctrico de refrigerante para o sistema de ar condicionado.

Nas restantes motorizações a gasolina e gasóleo, não há quaisquer alterações mecânicas.



O Mercedes de CLS entra na linha de montagem neste mês de Abril, desconhecendo-se ainda os preços e a chegada ao mercado nacional.





Já segue o