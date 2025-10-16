Mercedes-Benz 4Matic Experience: em busca da tradição e inovação de Trás-os-Montes

Pela primeira vez na região de Trás-os-Montes, a edição 2025 do Mercedes Benz 4Matic Experience antecipou o Carnaval com os Caretos de Podence e percorreu os incríveis trilhos da região de Chaves.

O percurso delineado pelo Clube Escape Livre permitiu conhecer um pouco da história e gastronomia da região trasmontana e descobrir as paisagens e os trilhos desafiantes daquela região de Portugal.

De 10 a 12 de Outubro, os 100 participantes rumaram ao norte do país para um fim de semana dedicado ao "todo o terreno", à gastronomia e à descoberta das tradições e costumes locais.

Um percurso a pé pelas ruas da histórica Aquae Flaviae nesta primeira etapa permitiu descobrir as suas águas termais únicas que permitem tratamentos terapêuticos e até o aquecimento das casas da cidade.

A brotar do solo a 76º C, é uma das águas mais quentes da Europa que também pode ser experimentada em piscinas ao ar livre, um exclusivo nacional recém-inaugurado para contrariar a sazonalidade do espaço.

O calor que se fez sentir durante todo o fim de semana convidava a banhos mais refrescantes, talvez mais na piscina do hotel do que nas piscinas com água quente.

Ficou o convite, no entanto, para repetir um típico pastel de Chaves e usufruir da experiência termal em meses mais frescos.

Trilhos e vistas incríveis

No dia seguinte, as 40 viaturas saíram de Chaves em direcção a Boticas, com paragem no centro de artes Nadir Afonso.

Apesar de muitos dos condutores serem estreantes em condução "fora de estrada", todos chegaram a tempo de apreciar a obra do arquitecto transformado em pintor.

Logo a seguir, as paisagens em volta da barragem do Alto Rabagão assumiram um tom mais próximo da pintura realista, muito distante da geometria e simplicidade da obra de Nadir.

Após o almoço, a visita ao ecomuseu do Barroso e ao castelo de Montalegre permitiram mergulhar na história de um território carregado de misticismo e tradição.

A caravana seguiu depois para as faldas da serra do Larouco, que é a segunda mais alta do país, para apreciar os trilhos e as vistas incríveis que a caracterizam.

Noite de surpresas

No final do segundo dia, houve espaço para uma homenagem a Holger Marquardt, anunciada que foi a saída do director geral da Mercedes-Benz no nosso país nos últimos cinco anos… mas que não irá abandoná-lo!

O responsável sublinhou o modo caloroso como foi recebido em Portugal no discurso de agradecimento, "um paraíso pelas pessoas, pela comida e pela paisagem de Norte a Sul, e de Leste a Oeste; um país que me acolheu e onde vou ficar!".

Manifestou ainda a vontade de continuar a participar nos passeios do Clube Escape Livre, já sem a pressão e a responsabilidade do cargo que ainda ocupa.

Depois deste momento emotivo, foi também Holger Marquardt a anunciar a ante-estreia nacional do CLA 100% eléctrico, e a permitir aos participantes do 4Matic Experience ver, tocar e fotografar o novo modelo da insígnia germânica.

Carnaval antecipado

No último dia do evento, e depois de uma paragem na margem do rio Tua, em Mirandela, a caravana seguiu para Podence, terra dos famosos caretos que são património cultural imaterial da Unesco.

A receção foi feita em ambiente de Carnaval fora de época, com os chocalhos a marcarem o ritmo da visita à casa do Careto, pólo aglutinador da pequena aldeia que renasceu em torno desta tradição.

Depois da energia do Entrudo de Podence seguiu-se a contemplação nas margens da albufeira do Azibo, a dar razão a Holger Marquardt: "Portugal é um paraíso!".

O director-geral da Mercedes-Benz Portugal, em jeito de balanço, afirmou que "a viagem deste ano esteve cheia de emoção, aventura e diversão, com a presença de quarenta viaturas 4Matic nesta lindíssima região".

Para Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, foi um Mercedes-Benz 4Matic Experience especial pois "tivemos um passeio que destacou o que Trás-os-Montes tem de melhor".

"E não perdemos a oportunidade de homenagear um amigo do clube, Holger Marquardt. Foi, ainda, uma edição onde os Caretos de Podence marcaram a diferença e surpreenderam todos pela sua animação."

Na hora do regresso a casa, ainda com vista para a albufeira do Azibo, alguns participantes reviam um fim de semana marcado pela descoberta da história e da (muito) boa gastronomia da região enquanto outros pensavam na possibilidade de conduzir um CLA elétrico, em breve disponível nas estradas nacionais.

Todos levaram boas recordações de terras trasmontanas e já começaram a antecipar o que a edição do próximo ano irá reservar.

Texto e fotografias: João Cortesão

