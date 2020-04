Mercedes-AMG responde a desafio da Audi com... borracha queimada!

As construtoras germânicas têm o hábito de "picar" as rivais mais próximas, disso ninguém duvida, mas também têm o hábito muito saudável de se respeitar mutuamente. E este exemplo que aqui vos trazemos ilustra perfeitamente isso, já que a Mercedes-AMG resolveu responder ao desafio "quatro anéis" lançado pela Audi.

O desafio foi feito na semana passada, com a Audi a pedir aos seus seguidores nas redes sociais para serem criativos e reproduzirem o seu logo com o que estivesse mais à mão, incentivando as pessoas a ficar em casa.

Os fãs da marca de Ingolstadt não perderam tempo e "bombardearam" as redes com inúmeras respostas a este desafio, usando, entre outras coisas, carros de brincar, comida, pneus e claro… rolos de papel higiénico.

Mas para surpresa de muitos, a rival Mercedes-AMG também viu esta campanha e decidiu responder, de forma muito cordial, mostrando que esta não é uma altura para "guerras" mas sim de união.

Com um C63 AMG Cabrio como grande protagonista, bem como uma grande dose de efeitos especiais, a AMG respondeu ao desafio com "quatro anéis" cravados no asfalto, com borracha queimada, e com a seguinte mensagem: "Estamos todos unidos na mesma paixão, aqui vai o nosso contributo criativo".

Só nos resta aplaudir o gesto.