Mercedes-AMG Project ONE em plena aceleração

Já está aí para as curvas o Mercedes-AMG Project ONE segundo o mais recente vídeo que está a circular nas redes sociais.

Testado por Lewis Hamilton, que tem apoiado o seu desenvolvimento, o hiper desportivo mantém a cobertura camuflada em vermelho e prateado.

Com profundas ligações à Fórmula 1, o Project ONE híbrido da Mercedes-AMG conta com um bloco V6 de 1.6 litros, aliado a quatro motores eléctricos, para debitar mais de 1.000 cv de potência, e uma velocidade máxima a bater nos 350 km/hora.

Ainda sem data de lançamento, os 250 exemplares que fazem parte desta série estão já todos encomendados, apesar de o preço de cada unidade ultrapassar os 2 milhões de euros.

