Mercedes-AMG GLC: 680 cv ferozes para dominar a estrada

Para quem gosta de SUV desportivos com raça, a divisão AMG da Mercedes-Benz avança com duas versões bem vitaminadas do GLC para acelerarem o ritmo cardíaco.

A entrada na gama faz-se com o 43 4MATIC mild hybrid de 421 cv mas, caso ache demasiado baixo este nível de potência, pode sempre optar pelo híbrido plug-in 63 S E Performance de 680 cv.

Apenas com 12 quilómetros de autonomia, a bateria de 6,1 kWh "serve" apenas para melhorar as prestações deste super SUV.

A chegada ao mercado deste bólide, assim como a dos seu "irmão", far-se-á com a variante especial Edition 1, faltando saber a partir de quando e por que valores.

Mesmo motor, potências diferentes

Depois dos Mercedes-Benz GLC clássicos, é a vez das versões mais "apimentadas" preparadas pela AMG fazerem a sua entrada de rompante no patamar dos SUV de alto desempenho.

Quer o GLC 43 4MATIC, quer o poderoso GLC 63 S E Performance partilham o mesmo motor de 2.0 litros e quatro cilindros desenvolvido pela insígnia de Affalterbach.

Baptizado com o código interno M139L, distingue-se pelo turbocompressor eléctrico de 48 volt que o complementa.

Melhorar a resposta do motor a baixas rotações e manter a pressão no sistema de admissão, mesmo quando se tira o pé do acelerador, são as suas principais funções.

Com uma potência e binário globais de 421 cv e 500 Nm, o propulsor a combustão do GLC 43 4MATIC está associado a um sistema mild hibrid, suportado por um motor eléctrico que reforça a potência em mais 14 cv.



Já o GLC 63 S E Performance equipa no eixo traseiro um propulsor eléctrico de 204 cv combinado com uma caixa de duas velocidades e um diferencial autoblocante electrónico.

A bateria de 6,1 kWh que alimenta o motor eléctrico reforça o desempenho do sistema motriz, caracterizado pelos seus 680 cv e 1.020 Nm totais.

Mesmo pesando 2.310 quilos, este SUV é ligeiro nas acelerações de ponta: 3,5 segundos para chegar aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a ser tabelada nos 275 km/hora.

O GLC 43 4MATIC fica uns pontos abaixo mas, mesmo assim, cumpre os zero aos 100 km/hora em 4,8 segundos com o "pico" da velocidade a ser limitada nos 250 km/hora.



A transmissão variável AMG Performance 4MATIC+, na versão mais potente, está associada às quatro rodas direccionais, podendo passar o binário total às rodas traseiras ou até metade em cada eixo.

Já a variante mais "fraca" reparte o binário do motor pelos dois eixos numa relação de 31% à frente e 69% atrás.

Race Track para o drag

A transmissão integral em qualquer uma das variantes é feita através da caixa de velocidades automática AMG Speedshift MCT 9G de nove relações.

A ela estão associados programas diversos modos de condução, com o AMG Dynamics a comportar cinco níveis para o GLC 43 e oito para o GLC 63 S.



Este último inclui a função Race Start para arrancar em máxima aceleração, e outra que desengata o motor para avançar por inércia.

Ambas as versões equipam o sistema AMG Ride Control com amortecimento adaptativo independente e instantâneo a cada roda segundo o modo de condução seleccionado.

Esta valência é reforçada de série no GLC 63 S E Performance com barras estabilizadoras activas, de maneira a que o SUV faça as curvas quase sem inclinação da carroçaria.

A travagem é assegurada por discos compósitos perfurados e ventilados, sendo de 390 mm à frente com pinças de seis pistões, e de 370 mm atrás com pinças flutuantes de um êmbolo.

A mesma solução equipa o GLC 43 4MATIC mas com discos de 370 mm à frente com pinças de quatro pistões, e de 360 mm atrás com pinças flutuantes.



Visual poderoso

Claro que ambos os SUV teriam de ter um visual a condizer, reflectido na nova grelha pan-americana e nos pára-choques e difusores mais desportivos, sendo dadas várias opções para decorá-los com fibra de carbono.

A banda sonora do motor é assegurada por quatro escapes, com ponteiras redondas no GLC 43 4Matic e trapezoidais no GLC 63 S E Performance.

Repleto de tecnologia de ponta, o Mercedes-AMG GLC herda naturalmente um interior que combina com as suas características desportivas, aprimorado pela presença do sistema de infoentretenimento MBUX.

De referir ainda que este SUV conta com o sistema AMG Track Pace, que fará as delícias do condutor se decidir acelerar num circuito.



Somam-se ainda os bancos desportivos forrados a pele sintética, que podem ser trocados pelos AMG Performance, e o volante multifunções com a mesma designação.

A distinguir o lançamento do SUV está a série especial Edition 1 para o GLC 63 S E Performance, com as cores exteriores cinzento grafite magno ou prata high-tech à escolha.

Jantes forjadas de 21 polegadas com acabamento em preto mate a contrastar com negro brilhante, pinças de travão em amarelo, e um habitáculo que mistura ambas as cores realçam o ambiente desportivo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?