Mercedes-AMG e Palace põem GT3 ainda mais selvagem

A Mercedes-AMG associou-se à Palace para criar uma pintura especial para o AMG GT3 que irá estrear-se sexta-feira das 24 Horas ADAC Total de Nürburgring.

Os decalques especiais foram desenvolvidos pela empresa londrina de skates e vestuário streetwear para o bólide número 6 da Mercedes-AMG Team HRT.

Os desenhos, inspirados nas imagens, sons e energia das corridas de resistência, destacam no capô um tigre dentes de sabre e o logótipo AMG modificado nas laterais.

Aliada a esta colaboração está a linha Capsule Collection, que a Palace irá colocar no mercado no dia da corrida. As roupas e acessórios são propostos com as mesmas combinações de desenhos e de cores presentes no AMG GT3.

