Mercado de automóveis ligeiros cai 17,8% em Julho. Renault lidera vendas

As vendas de automóveis ligeiros em Portugal recuaram 17,8% por comparação com o mesmo mês de 2019, um número bastante mais animador do que o contraste de 53,7% registado em Junho e que foi, de resto, o mais elevado em toda a Europa.

Em Julho foram matriculados 17.738 automóveis ligeiros, um aumento de 4315 unidades face ao mês de Junho. Renault, Peugeot, Mercedes-Benz, Citroën e BMW ocupam as cinco primeiras posições na tabela das vendas de versões de passageiros, ao passo que nos comerciais quem lidera é a Peugeot, seguida pela Citroën e pela Renault.

Até ao final do mês de Julho matricularam-se 94.208 viaturas ligeiras em Portugal, um número que representa uma quebra de 44,3% face às 169.184 matriculadas no período homólogo de 2019.

As únicas marcas a superar os resultados obtidos em 2019 são a Porsche e a MAN. Contudo, entre as 20 primeiras marcas da tabela de venda dos ligeiros de passageiros, apenas cinco viram reduzida a sua quota de mercado face ao mesmo período do ano passado. Destaca-se a Mercedes-Benz e a BMW, que conseguiram reforçar a sua presença no mercado português.

A Renault, sem surpresa, é quem lidera o mercado nacional até ao momento e conquistou 12,21% de quota de mercado. Logo de seguida aparece a Peugeot, com 10,88% de quota, e a Mercedes-Benz, com 9,55%.