Mercado automóvel cresce 8,6% até Fevereiro

Depois dum Janeiro com crescimento robusto nas novas matriculações automóveis nacionais, como explicam os seus 17,8%, Fevereiro fica à míngua com uma subida que se ficou pelos 1,8%, correspondente a 23.048 veículos.
Em termos globais, no entanto, nos dois primeiros meses deste ano, o mercado registou um crescimento de 8,6% face a igual período do ano anterior, correspondente à entrada em circulação de 43.450 novas viaturas.
A forte penetração dos modelos 100% eléctricos é um dos factos mais assinaláveis nos dados avançados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), ao representarem 23,0% das vendas de veículo de turismo.
O que não muda é a liderança do mercado, com a marca do leão a colocar os Peugeot 2008 e Peugeot 208 nas duas primeiras posições, logo seguidos por um surpreendente Opel Corsa.
No campo dos automóveis ligeiros de passageiros novos, em Fevereiro foram matriculadas 20.541 unidades, ou seja, mais 5,5% do que no mesmo mês do ano passado.
As novas matrículas nesta categoria totalizaram 37.380 unidades desde 1 de Janeiro, o que se traduziu numa variação positiva de 10,0% relativamente ao período homólogo de 2025.
De Janeiro a Fevereiro, 76,1% dos ligeiros de turismo eram alimentados a energias alternativas, liderados pelos híbridos (+34,7%) e pelos eléctricos (+24,3%), com estes últimos a representarem 23,0% no passado mês.
Já nos ligeiros de mercadorias, o mercado registou em Fevereiro uma evolução negativa de 25,3% por cento face ao mês homólogo de 2025, com apenas 2.223 novos exemplares matriculados.
Em termos acumulados, o mercado atingiu 4.411 unidades, uma diminuição de 12,6% face ao mesmo período do ano anterior.
O mercado de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, registou em Fevereiro um aumento de 16,7% face ao mês homólogo de 2025, correspondente a 644 veículos
Nos dois primeiros meses de 2026, as matrículas desta categoria totalizaram 1.659 unidades, o que representou um aumento de 67,9% relativamente ao mesmo período do ano transacto.
A marca do leão lidera o mercado com 5.047 exemplares nos dois primeiros meses do ano, com o Peugeot 2008 (1.940 unidades) e Peugeot 208 (1.340 unidades) a liderarem a tabela dos modelos mais vendidos no nosso país.
A Mercedes-Benz ocupa a segunda posição, com 2.845 veículos de turismo, seguida da BMW (2.601), com a Opel e a Citroën já fora do pódio com 2.016 exemplares para ambos.
Ainda nos modelos mais vendidos, a surpresa está no terceiro lugar ocupado pelo Opel Corsa, com as suas 1.173 unidades, seguido do Mercedes-Benz Classe A (945) e Nissan Qashqai (897).
A tabela dos dez modelos mais vendidos fecha com o Tesla Model 3 (849 unidades), Citroën C3 (756), Nissan Juke (729), Renault Clio (718) e Tesla Model Y (685).
