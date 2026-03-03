Mercado automóvel cresce 8,6% até Fevereiro

Depois dum Janeiro com crescimento robusto nas novas matriculações automóveis nacionais, como explicam os seus 17,8%, Fevereiro fica à míngua com uma subida que se ficou pelos 1,8%, correspondente a 23.048 veículos.

Em termos globais, no entanto, nos dois primeiros meses deste ano, o mercado registou um crescimento de 8,6% face a igual período do ano anterior, correspondente à entrada em circulação de 43.450 novas viaturas.

A forte penetração dos modelos 100% eléctricos é um dos factos mais assinaláveis nos dados avançados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), ao representarem 23,0% das vendas de veículo de turismo.

O que não muda é a liderança do mercado, com a marca do leão a colocar os Peugeot 2008 e Peugeot 208 nas duas primeiras posições, logo seguidos por um surpreendente Opel Corsa.

"Eléctricos" já são quase 25%

No campo dos automóveis ligeiros de passageiros novos, em Fevereiro foram matriculadas 20.541 unidades, ou seja, mais 5,5% do que no mesmo mês do ano passado.

As novas matrículas nesta categoria totalizaram 37.380 unidades desde 1 de Janeiro, o que se traduziu numa variação positiva de 10,0% relativamente ao período homólogo de 2025.

De Janeiro a Fevereiro, 76,1% dos ligeiros de turismo eram alimentados a energias alternativas, liderados pelos híbridos (+34,7%) e pelos eléctricos (+24,3%), com estes últimos a representarem 23,0% no passado mês.

Já nos ligeiros de mercadorias, o mercado registou em Fevereiro uma evolução negativa de 25,3% por cento face ao mês homólogo de 2025, com apenas 2.223 novos exemplares matriculados.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 4.411 unidades, uma diminuição de 12,6% face ao mesmo período do ano anterior.

O mercado de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, registou em Fevereiro um aumento de 16,7% face ao mês homólogo de 2025, correspondente a 644 veículos

Nos dois primeiros meses de 2026, as matrículas desta categoria totalizaram 1.659 unidades, o que representou um aumento de 67,9% relativamente ao mesmo período do ano transacto.

Marca do leão à frente

A marca do leão lidera o mercado com 5.047 exemplares nos dois primeiros meses do ano, com o Peugeot 2008 (1.940 unidades) e Peugeot 208 (1.340 unidades) a liderarem a tabela dos modelos mais vendidos no nosso país.

A Mercedes-Benz ocupa a segunda posição, com 2.845 veículos de turismo, seguida da BMW (2.601), com a Opel e a Citroën já fora do pódio com 2.016 exemplares para ambos.

Ainda nos modelos mais vendidos, a surpresa está no terceiro lugar ocupado pelo Opel Corsa, com as suas 1.173 unidades, seguido do Mercedes-Benz Classe A (945) e Nissan Qashqai (897).

A tabela dos dez modelos mais vendidos fecha com o Tesla Model 3 (849 unidades), Citroën C3 (756), Nissan Juke (729), Renault Clio (718) e Tesla Model Y (685).

