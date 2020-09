Mercado automóvel caiu 41,2% em Portugal nos primeiros oito meses do ano

No período de Janeiro a Agosto de 2020 foram matriculados em Portugal 110.764 novos veículos automóveis, o que representa uma queda de 41,2 por cento face ao mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados revelados esta terça-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), no mês de Agosto foram colocados em circulação 12.417 novos automóveis ligeiros de passageiros, menos 0,1 por cento do que no mês homólogo do ano anterior.

O mercado de ligeiros de mercadorias também registou uma evolução negativa em Agosto, registando uma queda de 40,5 por cento face ao mesmo período de 2019, num total de 1.960 novas unidades matriculadas. Em termos acumulados, registaram-se 16.111 novas matrículas de ligeiros de mercadorias entre Janeiro e Agosto deste ano, número que representa uma queda de 36,7 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

Renault lidera. Peugeot e Mercedes fecham o pódio

A Renault soma 13.743 veículos ligeiros matriculados entre Janeiro e Agosto, número que representa uma quota de mercado de 12,66 por cento, ainda que represente uma evolução negativa de 48,8% face ao mesmo período do ano anterior.

Nos primeiros oito meses do ano, a Peugeot comercializou 13.630 veículos ligeiros (-37,5%) e a Mercedes-Benz 9.754 (-22,4%). Já em Agosto a Renault vendeu 1.942 veículos ligeiros, número que representa um aumento de 19,7% face a 2019. No mesmo mês a Peugeot vendeu 1.777 (-17,2%) e a Mercedes-Benz vendeu 1.507 (+13,9%).

Destaca-se ainda o registo positivo da Tesla, que em Agosto comercializou 133 automóveis ligeiros de passageiros (+101,5%), e da Hyundai, que vendeu 561 veículos passageiros no referido mês (+74,2%).

Quanto ao mercado dos veículos pesados (passageiros e mercadorias), somam-se 2.179 unidades matriculadas entre Janeiro e Agosto (-39,5%), sendo que em Agosto apenas se comercializaram 285 veículos desta categoria (-7,2%).