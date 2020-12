McLaren 720S mais agressivo com peças impressas em 3D

Acabou de gastar mais de 300 mil euros num McLaren 720S mas, mesmo assim, não está satisfeito com as linhas estilísticas do super desportivo?

Talvez a 1016 Industries tenha a solução ideal para si. A preparadora americana criou elementos de carroçaria impressos em 3D, que dão um ar bem mais agressivo ao bólide.

O widebody kit está ainda em fase de desenvolvimento, mas já foram apresentadas as primeiras imagens do impacto que a estrutura terá no super carro.

Novos arcos para as rodas dianteiras, bem como baias personalizadas, e cavas mais largas para as rodas traseiras, com entradas de ar laterais adicionais reforçam o toque estético.

Em desenvolvimento está ainda uma generosa asa traseira fixa, assim como um painel traseiro exclusivo com um novo difusor e aletas nas pontas do pára-choques.

"O processo de impressão 3D não só nos permitiu fabricar componentes com mais rapidez e eficiência, mas também melhorar a sua qualidade", explica Peter Northrop, responsável da 1016 Industries.

"E, embora não tenhamos provado ainda que estes componentes se adaptam num protótipo a longo prazo, os nossos testes provaram que um carro pode usar elementos impressos em 3D e ser capaz de ser conduzido".

É agora objectivo da preparadora conceber moldes de componentes e peças para a impressão directa em 3D para outros super carros da Ferrari, Lamborghini, Audi e Porsche, e não apenas para o McLaren 720S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?