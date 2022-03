Mazda2 Hybrid já chegou: saiba quanto custa

Tem semelhanças notórias com o Toyota Yaris ou não tivesse ele sido desenvolvido em conjunto com aquele compacto urbano.

O novo Mazda2 Hybrid já está disponível no nosso país em três níveis de equipamento, e faz uma clara aposta nos baixos consumos.

São anunciados gastos de 3,8 a quatro litros por cada 100 quilómetros, e 87 a 93 g/km de emissões de dióxido de carbono.

Estas variações, em ciclo combinado WLTP, dependem se o modelo está equipado com jantes de 15 ou 16 polegadas.

Aposta nos baixos consumos

O Mazda2 Hybrid, que vem complementar a gama até agora 100% a gasolina, dispõe de um motor de 1.5 litros e três cilindros com 93 cv e 120 Nm.

A ele está associado um motor eléctrico de 59 kW (80cv) e 141 Nm, para uma potência de 116 cv. Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 9,7 segundos para uma velocidade máxima de 175 km/hora.

O arranque é feito automaticamente em modo 100% eléctrico, com a potência a ser repartida entre os motores a gasolina e eléctrico em condução normal.

Ao contrário de uma transmissão CVT convencional, accionada por correia, o sistema híbrido fornece o binário através de um dispositivo de divisão de potência sob a forma de um conjunto de engrenagens planetárias.



A energia cinética é recuperada como eléctrica nas desacelerações e travagens, e armazenada na bateria instalada sob os bancos traseiros.

O propulsor eléctrico, o gerador e o dispositivo de divisão da potência estão alojados numa caixa de transmissão do tamanho de uma caixa de velocidades convencional.

Compacto e dinâmico

Construído sobre a plataforma TNGA-B, o Mazda2 Hybrid mede 3,94 metros de comprimento por 1,75 de largura e 1,50 metros de altura.

A distância entre os eixos cifra-se nos 2,56 metros, com a capacidade da bagageira a situar-se nos 286 litros.



A nível estético, são nítida as semelhanças com o Toyota Yaris mas, mesmo assim, há pormenores que o distinguem daquele compacto citadino.

A frente é marcada pela grande abertura da grelha, flanqueada pelos faróis LED rasgados, com as luzes diurnas neles integrados, sobre a dianteira do guarda-lamas.

O desenho do difusor dianteiro cria uma zona recuada onde estão os faróis de nevoeiro também em LED.

O dinamismo do modelo é acentuado de perfil pelas saliências dos guarda-lamas à frente e atrás, e pelas jantes em liga leve de 15 ou 16 polegadas.



Atrás, sob o spoiler integrado no tejadilho, está a barra luminosa a toda a largura da bagageira a unir os farolins LED. Esta opção estilística reforça a postura da traseira, combinada com o largo painel inferior do pára-choques.

Abertas as portas, tudo é semelhante ao Yaris com os principais comandos e instrumentação dispostos em redor do volante.

O painel de instrumentos tem dois mostradores digitais e, ao centro, um ecrã central TFT multi-informação. A ele está combinado um ecrã táctil central de oito polegadas que pode ser substituído opcionalmente por um de dez polegadas.

Através dos botões do volante multifunções é feito o controlo rápido e intuitivo dos diversos ecrãs.



Segurança alargada

Classificado com cinco estrelas pelo Euro NCAP, o Mazda2 Hybrid possui uma gama alargada de tecnologias de segurança activa e apoio à condução.

O pacote Safety Sense inclui alerta de pré-colisão com detecção de veículos, assim como a detecção de peões e ciclistas.

Assistente de mudança de direcção nos cruzamentos, cruise control adaptativo inteligente e detector de sinais de trânsito também fazem parte do sistema.

A completá-lo está o alerta de mudança involuntária de via e o assistente de manutenção na faixa de rodagem.



Três níveis de equipamento

O Mazda2 Hybrid é proposto com três níveis de equipamento – Pure, Agile e Select –, a que se somam pacotes opcionais específicos para cada um deles.

O nível Pure inclui ar condicionado automático e ecrã táctil multimédia de sete polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto.

Soma-se ainda o cruise control adaptativo, travagem automática de emergência, assistente de direcção e reconhecimento de sinais de trânsito.

Spoiler traseiro, volante e alavanca de velocidades com acabamento em pele, e limpa pára-brisas com sensor de chuva são propostos como opcionais.



À variante Agile somam-se sistema de acesso e arranque inteligente, jantes em liga leve de 15 polegadas, ecrã táctil de oito polegadas e câmara traseira.

Dois pacotes adicionais complementam a oferta, com o pack Comfort a incluir ópticas LED, bancos desportivos com meia-pele e ar condicionado de duas zonas. Os retrovisores laterais são aquecidos e o painel de instrumentos é digital.

O pack Safety acrescenta sensores de estacionamento à frente e atrás, monitor de ângulo morto e espelho retrovisor com escurecimento automático.

O nível Select soma jantes em liga leve de 16 polegadas, vidros traseiros escurecidos, e carregamento de telemóvel sem fios, sendo ainda opcional o tejadilho panorâmico.

Versão Preço Pure 24.397 euros Pure + Plus Pack 25.017 euros Agile 25.497 euros Agile + Comfort Pack 26.837 euros Agile + Comfort Pack + Safety Pack 27.787 euros Select 29.297 euros Select + TAE 30.697 euros

