Mazda leva MX-30 e CX-30 ao ECAR Show

A Mazda vai estar no ECAR Show com os novos MX-30 e CX-30, dois dos seus mais populares SUV electrificados a serem alvo de uma campanha especial.

O Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico acontece este fim-de-semana no Arco do Cego, em Lisboa.

Lançado em Setembro, o Mazda MX-30 integra o novo bloco e-Skyactiv, que combina um motor eléctrico de 107 kW (145 cv) e 271 Nm, a uma bateria de iões de lítio de 35,5 kWh.

A autonomia de 200 quilómetros sobe para os 265 em ambiente urbano, de acordo com o ciclo WLTP, com um consumo eléctrico de 19 kWh por cada 100 quilómetros.

Em termos estéticos, o SUV assume a nova interpretação de design Kodo, reflectida nas portas freestyle, com abertura oposta e sem pilar central.

O conceito Human Modern está presente no habitáculo, com uma consola central flutuante e pormenores em cortiça portuguesa.

Os forros das portas são concebidos com fibras obtidas a partir da reciclagem de garrafas plásticas.



Acrescenta-se ao conjunto uma ampla gama de funções i-Activsense para melhor desempenho dos sistemas de segurança e apoio à condução.

Já o o Mazda CX-30 faz-se representar por uma versão mild hybrid do bloco 2.0 e-Skyactiv G a gasolina, com 150 cv de potência.

A gama está dividida pelos níveis de equipamento Evolve e Excellence, a que se poderão juntar-se quatro packs opcionais: i-Active, Sport, Safety e Sound.

