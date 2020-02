Max Verstappen e Alex Albon, pilotos oficiais da Red Bull Racing na Fórmula 1, já tiveram oportunidade de testar o novo hipercarro da Aston Martin, o Valkyrie, no Circuito de Silverstone.

A marca britânica deixou os dois pilotos "saltar" para o volante do VP1, o primeiro protótipo verificado deste modelo, cuja estreia pública está marcada para o Grande Prémio do Reino Unido.

Max Verstappen já aprovou o Aston Martin Valkyrie

Além de uma manobra de marketing, até porque a temporada de F1 está prestes a começar, este teste também serviu para que os dois pilotos da Red Bull pudessem dar feedback sobre o carro aos engenheiros da Aston Martin, que continuam a desenvolvê-lo e, acima de tudo, a afiná-lo.

"É certo que ainda está numa fase de desenvolvimento mas já dá para sentir o andamento, que comparado com os carros normais é… bastante diferente", começou por dizer Verstappen. "O Aston Martin e os seus níveis de força descendente são incríveis e a imagem é muito agressiva. Isto foi muito divertido", atirou o piloto holandês.

"É leve e parece muito preciso. É certo que comparado com um carro de Fórmula 1 sentes a falta de força descendente, mas continuas a sentir as forças Gs nas curvas e as reacções são muito mais próximas de um F1 do que de um carro de estrada normal. É muito especial. Tenho de deitar as mãos a um!", acrescentou Alex Albon.

Recorde-se que o Aston Martin Valkyrie conta com um motor V12 de 6.5 litros naturalmente aspirado desenvolvido pela Cosworth. Chega às 11.200 rpm e produz 1000 cv de potência e 740 Nm de binário máximo. Este é o motor atmosférico mais potente do mundo, mas conta ainda com um motor eléctrico e um conjunto de baterias que acrescentam o equivalente a 160 cv e 280 Nm.

As primeiras unidades do Valkyrie só deverão chegar a casa dos clientes lá mais para o final do ano. Ao todo serão feitos 150 modelos, cada uma com um preço base de 2,8 milhões de euros, mais 25 exemplares para usar só em pista. Já estão todos vendidos…