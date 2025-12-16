Mansory Venatus SE: Lamborghini Urus ganha 1.100 cv brutos

É reconhecida a paixão dos engenheiros da Mansory pela transfiguração de super carros excepcionais em verdadeiros monstros de potência.

O Lamborghini Urus SE é um dos exemplos mais recentes, com o híbrido plug-in a ganhar adereços muito especiais para o transformarem num SUV ainda mais diabólico.

A fibra de carbono que cobre este Mansory Venatus SE segue o estilo muito próprio das produções da preparadora germânica mas a principal novidade está mesmo nas afinações do bloco V8 biturbo de 4.0 litros.

Números extremos

Contra os 800 cv debitados pelo conjunto motriz original, bastou reconfigurar a centralina que gere o motor térmico para extrair uns brutos 1.100 cv passados às quatro rodas através duma caixa automática de oito relações.

Soma-se ainda a elevação do binário dos 950 para os 1.250 Nm para que possa "disparar" até aos 332 km/hora em pura aceleração, bastando-lhe 2,8 segundos para cumprir a "corrida" dos zero aos 100 km/hora.

Claro que todo este poder tinha de ser acompanhado por um visual a preceito para esta proposta limitada a uns exclusivos sete exemplares.

À frente destaca-se o capô em fibra de carbono exposto, com as nervuras a darem-lhe o devido "músculo", e devidamente suportado por um imponente divisor e respectivas entradas de ar.

As saias laterais em carbono dão continuidade à linguagem estilística muito agressiva, conferindo ao SUV uma maior colagem ao solo.

Atrás, o olhar fica "preso" à enorme asa dupla para criar a necessária força descendente a alta velocidade, assim como pelo difusor nada discreto, com o som extremo do motor a ser pontuado pelas três ponteiras de escape em V.

A realçar o conjunto estão enormes jantes forjadas em liga ultra-ligeira, para "calçarem" pneumáticos de baixo perfil 295/30 à frente e 355/25 atrás.

Decorações à escolha

Como acontece em todas as reconfigurações da Mansory, a decoração do habitáculo deste Venatus SE pode ser escolhida livremente em termos de cores e revestimentos.

A Alcantara e a fibra de carbono cruzam-se a bordo num exuberante laranja a contrastar com o preto, embora haja soluções cromáticas mais suaves para quem preza a discrição.

Há ainda inúmeros detalhes suplementares, como se percebe nos cintos de segurança com o logótipo da preparadora e os pedais em alumínio, sem esquecer o reposicionamento do botão da ignição no tecto.

Assumido é que o Venatus SE é mais do que uma declaração de estilo para o seleto condutor da Mansory: será antes uma afirmação muito pessoal de maneira a que ninguém o confunda como mais um rosto no meio da multidão.

