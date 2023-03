Manifestações cortam ruas no centro de Lisboa este sábado à tarde

Não vai ser nada fácil circular de carro em Lisboa este sábado à tarde: duas manifestações vão causar "bastantes constrangimentos" entre as zonas da Baixa, Amoreiras e Saldanha.

Segundo o Comando Metropolitano da PSP da capital, a manifestação organizada pela CGTP-IN arranca de dois locais distintos.

Os manifestantes irão concentrar-se, pelas 14h00, na Praça Duque de Saldanha e no cruzamento da Rua Carlos Alberto da Mota Pinto com a Rua das Amoreiras, com início dos desfiles às 15h00 para a Praça dos Restauradores.

O trânsito nestes locais estará interdito a partir das 13h30, sendo restringido de forma progressiva à medida que a manifestação for avançando.

A interdição ao trânsito compreende a Avenida da República, Praça Duque de Saldanha, Rua Casal Ribeiro, Avenida Fontes Pereira de Melo, Avenida Duque de Loulé, Avenida Joaquim António de Aguiar, Rua Braamcamp, Túnel do Marquês de Pombal (no sentido descendente só será possível sair para a Avenida António Augusto de Aguiar, mas o sentido ascendente estará circulável), Praça do Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, Praça dos Restauradores, Rua 1.º de Dezembro, Praça Dom João da Câmara e ruas adjacentes.

Nos Restauradores estão previstas, pelas 16h30, intervenções da Interjovem e da secretária-geral da CGTP-IN, Isabel Camarinha.

Numa outra manifestação distinta, organizada pela Fundação pela Vida, os participantes irão concentrar-se às 14h00 na Praça Luís de Camões, para depois descerem à Praça D. Pedro IV às 15h00.

O trânsito estará interdito, progressivamente, a partir das 13h30 na Praça Luís de Camões, Rua da Misericórdia, Rua do Alecrim, Rua Paiva de Andrade, Rua Nova da Trindade, Rua Serpa Pinto, Rua Garrett, Rua Nova do Almada, Largo da Boa Hora, Rua Victor Cordon, Calçada de São Francisco, Rua da Conceição, Rua Áurea, Praça D. Pedro IV e Praça da Figueira.

