O "electrizante" Honda e continua a coleccionar troféus atrás de troféus. O EcoBest foi o mais recente galardão ganho pelo citadino japonês nos AutoBest 2021 Awards, distinção que reconhece os produtos, tecnologias ou projectos ecológicos mais relevantes da Europa.





O Honda e continua a estabelecer novos padrões relativamente ao design automóvel contemporâneo e à mobilidade eléctrica no Velho Continente.

O 14.º prémio conseguido desde o seu lançamento há um ano, confirma, de acordo com os responsáveis da marca, as qualidades ao nível estético e tecnológico do modelo.

