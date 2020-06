Mais potente: Porsche Cayenne GTS com bloco V8 a partir de 169.260 euros

Força, poder e presença imponente na estrada. Sim, o novo Porsche Cayenne GTS promete novas emoções, agora que ganhou um bloco V8 biturbo de 4.0 litros capaz de pôr 460 cv de potência e 620 Nm de binário nas quatro rodas, através de uma transmissão automática Tiptronic de oito relações.

São mais 20 cv em relação ao seu antecessor, equipado com um V6 biturbo de 3.6 litros, o que lhe permite fazer 4,5 segundos dos 0 aos 100 km/hora e uma velocidade de ponta de 270 km/hora, desde que equipado com o pacote Sport Chrono.

Para o desempenho deste "tanque", que ultrapassa os 2.200 quilos de peso, os engenheiros da marca de Estugarda aplicaram-se, reduzindo a distância ao solo em 20 mm graças a uma nova suspensão desportiva.

De série, quer a versão SUV, quer a variante coupé, podem ainda contar com os sistemas Active Suspension Management e Torque Vectoring Plus, sendo opcionais o Dynamic Chassis Control, a suspensão pneumática com três câmaras, rebaixada em 10 mm, e o eixo traseiro direccional.

Claro que, tendo em conta o aumento de potência e de binário, estão na linha da frente os consumos combinados, com ambas as versões a "gastarem", segundo o ciclo WLTP 13,3 a 14, 1 litros por cada 100 quilómetros percorridos, e emissões poluentes de 301 a 319 g/km.

Em termos de estilo, será difícil passar despercebido com o Porsche Cayenne GTS na cidade e em estrada aberta.

O pacote Sport Design, que é de série, distingue a área frontal de ambos os modelos, realçados por detalhes em preto nas entradas de ar e nos faróis Dynamic Light em LED. Atrás, os farolins, também em LED, são escurecidos.

Os mesmos pormenores detalham ainda mais os frisos das janelas e as saídas dos escapes desportivos, que na variante SUV são duplos circulares, complementada pela insígnia de ambos os modelos.

Em opção, estão disponíveis discos de travão PSCB, revestidos com carboneto de tungsténio, ou PCCB, em carbono cerâmico.

Dentro do habitáculo, destacam-se os estofos em Alcantara na consola central, nos painéis das portas e no tejadilho, complementados com acabamentos em alumínio escovado e bancos desportivos exclusivos com oito níveis de regulação.

O logótipo GTS está espalhado um pouco por todo o lado, mas, se se quiser reforçar o aspecto distinto do SUV e do coupé, estão disponíveis, em opção, pormenores como pespontos decorativos em vermelho carmim ou ‘crayon’.

Em termos de preços no nosso mercado, o Porsche Cayenne GTS arranca nos 169.260 euros, enquanto a variante coupé começa nos 174.020 euros.