Mais barato? Volvo baixa potência do EX30 para 150 cv

Não é um "atirar da toalha ao chão" mas antes uma evolução em baixa potência para democratizar o Volvo EX30 junto dum público mais vasto… e combater uma concorrência chinesa cada vez mais feroz!

O SUV compacto ganha uma nova variante motriz de 110 kW (150 cv) e 343 Nm a dar entrada à gama, alinhada com uma bateria LFP de 51 kWh para uma autonomia combinada até 339 quilómetros.

Caso a "ansiedade eléctrica" seja um problema, a insígnia sueca propõe a mesma motorização mas agora com um acumulador NMC de 69 kWh para uns alargados 476 quilómetros sem parar.

Sem surpresa, as acelerações são bem mais lentas do que as versões Single Motor de 200 kW (272 cv) e 343 Nm: 8,6 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora contra os 5,7 segundos daquela proposta.

Novidade é o alargamento a toda a gama da função Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar um computador portátil ou uma bicicleta eléctrica, enquanto o infoentretenimento viu a interface redesenhada para reforçar a ergonomia.

Uma nova actualização, que será feita por via remota nos EX30 já em circulação, melhorou o acesso aos controlos mais comuns enquanto a barra de conteúdos permite usar o espaço para acções preditivas.

Nova série Black Edition

Pintado por fora em Onyx Black, Vapour Grey e Crystal White, o habitáculo passa a contar com mais dois ambientes premium, com os tons claros do Harvest a inspirarem-se nos tons do pôr do sol escandinavo.

Já o Black, apresentado obviamente num preto profundo, entra em contraste com as costuras dos revestimentos Nordico, também presentes no anterior acabamento, mas combinados com uma decoração em linho natural escuro.

Este último acabamento interior justifica o lançamento do EX30 Black Edition de 272 cv, já disponível no mercado nacional a partir de 43.675 euros.

Soma-se ainda um novo acabamento para a "estrela da companhia": o EX30 Cross Country ganha a linha Plus mas "troca" a tracção integral pela traseira com o Single Motor de 200 kW (272 cv) e 343 Nm, com a bateria a manter-se nos 69 kWh.

Fica por saber quando chega a versão mais "económica" de 150 cv ao nosso país e por que preço, sabendo-se que o acabamento Essential Single Motor que dá entrada à gama com os seus 272 cv arranca nos 38.632 euros.

