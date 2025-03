Lexus RZ tem mais potência e autonomia… com caixa manual!

Renovado que foi o bZ4X, o "irmão" da marca de luxo do grupo Toyota não poderia ficar de fora dessa evolução.

O Lexus RZ beneficiou de revisões abrangentes que reforçam a experiência de condução com tecnologias inovadoras que oferecem mais potência e autonomia, sem esquecer o maior refinamento a bordo.

Novidade é o topo de gama RZ550e F Sport incluir o Interactive Manual Drive, um sistema electrónico que simula a passagem de relações duma caixa manual de oito velocidades mas de forma virtual.

Mais longe e mais depressa

Mais potência, maior eficiência e desempenho dinâmico, e autonomia alargada definem a linha RZ agora renovada pela Lexus.

As principais alterações incluem a introdução dum novo eAxle, que junta o motor eléctrico à transmissão, enquanto a bateria de iões de lítio viu a capacidade aumentada de 71,4 para 77 kWh.

Esta combinação permitiu evoluir a gama com três variantes diferenciadas pela potência e pela autonomia: o RZ 350e de tracção dianteira debita 165 kW (224 cv), com a autonomia a chegar aos 575 quilómetros.

Com dois propulsores a darem tracção total está o RZ 500e com 280 kW (381 cv) e 536 Nm para distâncias até 500 quilómetros entre carregamentos.

O RZ 550e F Sport assume-se como o topo de gama da linha, com os dois motores a debitarem 300 kW (408 cv) e 536 Nm às quatro rodas.

Bastando-lhe 4,4 segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora, a autonomia combinada não ultrapassa os 450 quilómetros.

A potência de carregamento também foi melhorada, ao passar para 150 kW em corrente contínua, assim como com a integração dum novo carregador de bordo de 22 kW em corrente alternada.

A recarga, principalmente a baixas temperaturas, beneficia duma nova função de pré-aquecimento da bateria, para reduzir para 30 minutos o tempo de espera nos carregamentos de dez a 80% da capacidade.

Outra melhoria a assinalar nas versões com tracção integral é a capacidade de reboque ser agora de 1.500 quilos, o dobro da gama que agora substitui.

Estética na continuidade

Sem revolucionar o que o antecessor já propunha, o RZ nas linhas 350e e 500e recebeu ajustes subtis na carroçaria sem fugir aos códigos estéticos da Lexus.

Por dentro, a insígnia japonesa aposta numa atmosfera luxuosa e tecnológica, patente no novo acabamento Ultra Suede obtido parcialmente a partir de materiais com origem vegetal.

Soma-se ainda uma iluminação ambiente com efeitos visuais dinâmicos e uma nova função para escurecer o tejadilho panorâmico, a que se soma um espelho retrovisor electrónico.

A insonorização a bordo foi reforçada com novos materiais na cobertura do tejadilho e nos revestimento da porta e do compartimento da bagageira, sem esquecer o silenciador de piso sob os bancos traseiros.

E, para o posto de condução foi conseguido um novo arranjo a combinar o painel de instrumentação com o ecrã para o infoentretenimento.

F Sport com mais raça

O mesmo visual elegante já não acontece com o desportivo RZ 550e, distinguido por apêndices aerodinâmicos que lhe dão uma postura bem mais musculada na estrada.

Funcionais são o divisor e as molduras do pára-choques dianteiro, as condutas dos travões, assim como o spoiler e o arranjo do pára-choques traseiro.

As jantes de 20 polegadas têm uma base em liga leve com coberturas aerodinâmicas em resina para melhorar a eficiência energética ao suavizarem o fluxo de ar

A torná-lo mais apetecível está a nova cor em cinzento neutrino com reflexos metalizados que entram em forte contraste com o preto que cobre o pára-choques frontal, o capô, o tejadilho e a porta da bagageira.

O interior segue as mesmas opções cromáticas em preto e cinzento escuro mas agora pontuado por detalhes em azul, reforçado pelo desenho dos painéis de revestimento com um padrão micro-geométrico.

Os bancos dianteiros dão maior apoio lombar e retenção do corpo numa condução mais pujante, sem esquecer outros pormenores como as embaladeiras, o volante F Sport e os pedais em alumínio.

Engrenar velocidades no volante

Um dos principais pontos tecnológicos a reter no renovado RZ para 2025 é a introdução da direcção electrónica steer-by-wire, uma estreia na Lexus, para um melhor tacto na condução.

Ao "remover" a ligação mecânica entre o volante e as rodas, o sistema promete maior capacidade de resposta e controlo mais preciso do SUV, principalmente no "ataque" a percursos mais encurvados.

Além da agilidade para uma condução suave em estradas sinuosas, também oferece um elevado nível de estabilidade a alta velocidade em auto-estrada.

Embora sem uma ligação física entre o volante e os eixos, o condutor recebe uma resposta adequada através de sinais eléctricos, minimizando as vibrações desagradáveis.

O sistema funciona num ângulo de viragem próximo dos 200 graus, desde o ponto morto até ao bloqueio total à esquerda ou à direita, o que justifica a opção por um volante quase rectangular no RZ 550e F Sport!

Outra novidade nesta novíssima variante é a estreia duma transmissão manual interactiva de oito velocidades para controlar os 300 kW passados às quatro rodas.

Exactamente como num desportivo térmico convencional (ou no Hyundai Ioniq 5 N), as passagens de caixa via patilhas no volante ajustam potência e binário, acompanhado do ruído do "motor de combustão".

Reforço estrutural

As evoluções técnicas não se ficam por estes dois "trunfos": revisto foi o sistema Direct4 para melhorar o desempenho e a estabilidade nas variantes com tracção integral.

À entrada da curva é dada mais potência ao eixo dianteiro, enquanto na saída a distribuição do binário está em linha com a carga em cada roda, para manter o equilíbrio e permitir uma aceleração suave.

A adopção da Gestão Integrada da Dinâmica do Veículo (VDIM) da Lexus contribui igualmente para uma condução mais plana e confortável.

A rigidez estrutural da carroçaria foi reforçada com a adição de novos suportes à frente e atrás para reduzir a deformação torcional localizada e manter uma direcção mais linear.

O sistema de suspensão também foi revisto, com ajustes mais precisos nas molas e dos amortecedores, para um desempenho mais estável e dinâmico.

Com lançamento na Europa previsto para este Outono, falta saber quando a gama Lexus RZ está disponível nos concessionários nacionais e por que preços.

