Lexus RZ 450e: elegante e desportivo

A Lexus continua a lançar a conta-gotas novas imagens do seu novo SUV eléctrico mas sem revelar o interior e as especificações técnicas do modelo.

Agora revelado em toda a sua dimensão, o Lexus RZ na sua variante 450e não esconde as suas semelhanças com o LF-Z Concept.

Os faróis apresentam-se com um desenho mais convencional do que no protótipo eléctrico, e, visto de perfil, revela-se menos futurista.

A frente é compacta e insinuante, enquanto a traseira dá um ar mais robusto ao SUV coupé, reforçado pela linha descendente do tejadilho.

Baseado na plataforma e-TNGA, em que também são montados os Toyota bZ4x e Subaru Solterra, o Lexus RZ 450e terá dois motores eléctricos.

Contará ainda com o novo sistema de tracção integral Direct4 com funções avançadas de vetorização de binário e um foco renovado na dinâmica de condução.

À partida, disporá de uma bateria de iões de lítio de 90 kWh para uma autonomia em redor dos 600 quilómetros com uma única carga.

Previsto para chegar ao mercado em meados do próximo ano, deverá estar por semanas a revelação oficial do novo SUV eléctrico da Lexus.

