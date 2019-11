Lewis Hamilton faz história: é hexacampeão de F1!

Não é nada que ninguém não estivesse à espera, mas foi fantástico a maneira como Lewis Hamilton assegurou este domingo a conquista do sexto campeonato do Mundo de Fórmula 1.

Numa prova ganha pelo companheiro de equipa Valtteri Bottas, e com Max Verstappen em terceiro, o piloto da Mercedes tornou-se o segundo condutor a alcançar a marca de seis títulos mundiais.

Além de repetir o feito alcançado há 16 anos por Michael Schumacher, Lewis Hamilton fica apenas a um título de igualar o recorde alcançado pelo ex-piloto germânico.

A duas provas do final do Mundial de Fórmula 1, e com o piloto britânico já com inalcançáveis 381 pontos, seguem-se na tabela classificativa Valtteri Bottas (Mercedes), com 314, Charles Leclerc (Ferrari), com 249, Max Verstappen (Red Bull Racing Honda), com 235, e Sebastian Vettel (Ferrari), com 230 pontos.

O "circo" da Fórmula 1 segue agora para a América do sul, onde irá correr-se o Grande Prémio do Brasil a 17 de Novembro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?