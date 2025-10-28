Leapmotor C10 AWD: 598 cv para 4 segundos dos zero aos 100 km/h

Não são 585 cv como em Agosto tinha sido avançado mas antes 598 cv (440 kW) e 720 Nm eléctricos o que o C10 AWD da Leapmotor propõe.

Mercê dos seus dois motores, a aceleração dos zero aos 100 km/hora é conseguida em apenas quatro segundos mas, mais importante é a montagem duma bateria LFP de 81,9 kWh com arquitectura eléctrica de 800 volts.

Tal solução permite carregá-la de 30 a 80% da capacidade em 22 minutos a 180 kW em corrente contínua, ficando por saber a autonomia combinada.

Mesmo em ambientes frios, o sistema oferece um excelente desempenho de carregamento sem a necessidade de pré-aquecimento.

Potente e versátil

A insígnia chinesa explica que o SUV foi concebido para condutores que valorizam potência, versatilidade e controlo inteligente, numa combinação perfeita de condução de alto desempenho e comportamento preciso.

Com 4,74 metros de comprimento, e 2,83 de distância entre eixos, os 435 litros que a bagageira tem de capacidade e a modularidade do espaço a bordo dão ao C10 os argumentos próprios dum SUV apontado às famílias.

Se por fora é difícil perceber os retoques imprimidos a confirmar todo o seu poder na estrada, dentro do habitáculo pode contar-se com materiais premium decalcados do acabamento Design das versões de duas rodas motrizes.

A compor o posto de condução está um ecrã de infoentretenimento 2K de 14,6 polegadas, alinhado com um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas.

Capacitado para suportar até 23 funções de assistência ao condutor, o sistema AI Smart Electric Drive permite actualizações "inteligentes" ao longo do ciclo de vida do SUV.

O Leapmotor C10 AWD será estreado ao público esta quinta-feira quando abrirem as portas do salão automóvel de Zurique na Suíça, ficando por saber o preço e a data de chegada do SUV ao nosso país.

