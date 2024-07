Leão chinês a chegar: Forthing é a nova marca do Grupo Auto-Industrial

Há um novo leão a chegar a Portugal mas com origem na China, indiferente às imposições fiscais aplicadas pela União Europeia aos "eléctricos" fabricados naquele país.

O centenário Grupo Auto-Industrial assegurou a importação e distribuição dos modelos eléctricos e electrificados da marca Forthing através da subsidiária Solmotor.

O acordo com a Dongfeng Liuzhou Motor, celebrado esta terça-feira, "constitui um marco importante na nossa trajectória e um passo significativo na implementação duma visão de futuro", sublinha Alfredo Leite Santos, membro do conselho de administração do grupo automóvel.

Ainda sem estarem definidos quais os modelos a estrearem-se em território nacional, dois dos pontas de lança poderão ser os SUVs T5 Evo e U-Tour.

