A Land Rover e a Virgin Galactic renovaram por mais três anos a parceria firmada em 2014, e nada melhor para celebrar o acontecimento do que revelar já o novo avião VSS Imagine.





Land Rover e Virgin Galactic renovam parceria e mostram VSS Imagine

A acompanhar a apresentação mundial está a versão "espacial" Range Rover Astronaut Edition, baseado na série Autobiography.

O SUV apresenta elementos estilísticos distintos na carroçaria e no interior, para homenagear a comunidade Futuros Astronautas da Virgin.

O exterior é revestido com uma pintura exclusiva Zero Gravity Blue, inspirada na profundidade e intensidade do céu nocturno.

Uma iluminação especial nas portas projecta no solo a silhueta da VSS Imagine, enquanto o logótipo Astronaut Edition é visível na porta da bagageira e nos painéis laterais da carroçaria.

O interior é marcado por uma peça trabalhada da nave espacial que serviu no primeiro voo espacial da Unity em Dezembro de 2018.

A alimentar o Range Rover Astronaut Edition está um amplo leque de motorizações, destacando-se a variante híbrida plug-in P400e, com 404 cv de potência e uma autonomia até 42 quilómetros.

A Land Rover faz parte da vida diária da equipa Virgin Galactic, destacando-se o reboque de veículos espaciais, o transporte das equipas e a preparação das pistas para o lançamento.

Os modelos da marca irão ter um papel-chave nos dois primeiros voos espaciais da Virgin Galactic, empresa que foi a primeira a levar pessoas ao espaço a bordo de um veículo espacial com fins comerciais.

A empresa de Richard Branson já recebeu aproximadamente 600 inscrições de clientes que desejam ser os Astronautas do Futuro, e que irão chegar aos voos da Spaceport América, no Novo México, em veículos Land Rover.

A Virgin Galactic, que conta nas suas fileiras com uma equipa de oito pilotos altamente qualificados, está concentrada no início dos testes, que arrancam já neste Verão.

